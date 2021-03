Justice League: HBO Max è andata in crash all’uscita del film

La piattaforma streaming HBO Max è andata in crash non appena la Snyder's Cut Justice League è stata distribuita.

Negli Stati Uniti, e non solo, l’uscita della Zack’s Snyder Justice League ha portato al crash di HBO Max, che, per effetto delle troppe connessioni sulla piattaforma, è arrivata a crashare e ad interrompersi continuamente. Secondo un report di Downdetector le interruzioni alle 2 del mattino negli USA, corrispondenti alle 8 ora italiana, sarebbero state 127. Si tratta del momento in cui Justice League è stato messo a disposizione su HBO Max.

Questo è il grafico della curva, che mostra un picco notevole intorno a quell’orario.

Successivamente la situazione si sarebbe ristabilizzata. Questo però dimostra quanta attesa c’è stata attorno alla prima visione della Snyder Cut di Justice League. In Italia la prima messa in onda è stata quella di Sky Cinema Uno alle 8 del mattino.

Nel frattempo la critica si è già espressa sul lungometraggio, e su Rotten Tomatoes la Snyder Cut’s Justice League ha ottenuto una percentuale del 78% di critiche positive.

Nel lungometraggio, oltre a Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Henry Cavill e Ray Fisher, c’è anche la partecipazione speciale di Jared Leto. E l’apparizione del suo Joker è una delle novità più attese di questa versione del film.