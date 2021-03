Sergio Bonelli Editore compie quest’anno 80 anni di attività e per festeggiare la ricorrenza la casa editrice ha deciso di allegare a tutte le uscite inedite di aprile e maggio una medaglia celebrativa dei personaggi che ne hanno fatto la storia.

La collezione delle 23 medaglie degli Eroi Bonelli partirà con il numero 271 di Julia, in arrivo il prossimo primo aprile, e proseguirà fino al numero 417 di Dylan Dog, previsto in edicola per il 29 maggio.

Le medaglie metalliche riproducono il il primo piano di uno dei nostri Eroi Bonelli e le loro storiche “spalle”, una collezione di cui faranno parte anche tre storici personaggi: Ken Parker, il Comandante Mark e il Piccolo Ranger.

Le medaglie potranno essere raccolte in un elegante cofanetto che permetterà di conservarle al meglio. Inoltre la collezione sarà completata da Furio, il personaggio che Gianluigi Bonelli scelse come protagonista delle copertine del suo primo Audace, ottant’anni fa. Il raccoglitore sarà in vendita al prezzo di 9,90 euro, in abbinamento a ogni albo Bonelli.

Di seguito le uscite:

Aprile

1/4 – Julia 271, medaglia celebrativa di Julia

2/4 – Zagor 669, medaglia celebrativa di Zagor

3/4 – Dampyr 253, medaglia celebrativa di Dampyr

3/4 – Storia del West 25, medaglia celebrativa del Comandante Mark

6/4 – Maxi Tex 28, medaglia celebrativa di Mefisto

7/4 – Tex 726, medaglia celebrativa di Kit Carson

8/4 – Dragonero 18, medaglia celebrativa di Dragonero

10/4 – Martin Mystère 374, medaglia celebrativa di Martin Mystère

17/4 – Nathan Never 359, medaglia celebrativa di Nathan Never

20/4 – Tex Willer 30, medaglia celebrativa di Tiger Jack

30/4 – Dylan Dog 416, medaglia di Dylan Dog

Maggio

4/5 – Zagor 670, medaglia di Cico

4/5 – Julia 272, medaglia di Ken Parker

5/5 – Dampyr 254, medaglia di Tesla e Kurjak

6/5 – Storia del West 26, medaglia del Piccolo Ranger

7/5 – Tex 727, medaglia di Tex

11/5 – Dragonero 19, medaglia di Gmor

12/5 – Martin Mystère 375, medaglia di Java

18/5 – Nathan Never 360, medaglia di Legs Weaver

19/5 – Tex Willer 31, medaglia di Kit Willer

20/5 – Maxi Zagor 42, medaglia di Mister No

29/5 – Dylan Dog 417, medaglia di Groucho