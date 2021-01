Julia: il fumetto Bonelli diventerà una serie tv con Gabriella Pession

Con un post su Instagram l’attrice italo-americana Gabriella Pession ha rivelato di essere al lavoro sulla serie TV di Julia, fumetto edito da Sergio Bonelli Editore e ideato da Giancarlo Berardi.

Julia, fumetto edito da Sergio Bonelli Editore e ideato da Giancarlo Berardi, diventerà una serie TV con protagonista Gabriella Pession. A dare l’annuncio è l’attrice italo-americana con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha postato un disegno della criminologa con la seguente didascalia:

“Julia” dal genio di Giancarlo Berardi a serie televisiva.

Ecco una mia grande passione ed una delle mie nuove sfide

Stiamo lavorando per voi.

Un post che non lascia spazio all’immaginazione quindi e che porterà sul piccolo schermo le avventure del noto fumetto. Al momento non ci sono altri dettagli riguardanti il progetto.

Il fumetto di Julia – Le avventure di una criminologa viene pubblicato dal 1998 e vede protagonista Julia Kendall, giovane criminologa alle prese con i misteri di Garden City, immaginaria metropoli del New Jersey a circa un’ora da New York, attraversata dal fiume Marygold, e in cui tutte le strade hanno nomi di fiori. La giovane si ritrova spesso a vivere quindi situazioni di estremo pericolo. Grazie al suo grande intuito si ritrova spesso sulle tracce di feroci serial killer, su tutti la psicopatica yrna Harrod, follemente infatuata di Julia.

Ad affiancarla nelle indagini troviamo il burbero tenente Alan Webb, con il quale ha differenti posizioni politiche ed etiche che li portano spesso a scontrarsi, il simpatico sergente “Big” Ben Irving e l’investigatore privato e amico Leo Baxter. Sul fronte della vita privata invece troviamo l’anziana nonna Lillian, che Julia sente come una madre dopo essere rimasta orfana sin da bambina, e la sorella minore Norma, nota modella dalla turbolenta vita privata. Senza dimenticare Emily Jone, singolare governante di casa Kendall e la gatta Toni.

Potrebbe interessarti: