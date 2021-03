Hourman: è in lavorazione il film dedicato al personaggio DC

Dc Film, Warner Bros. e Chernin Entertainmen stanno sviluppando il film stand alone dedicato ad Hourman, uno dei personaggi principali della Justice Society of America. Secondo quanto riportato da Deadline il film sarà sceneggiato dal duo composto da Gavin Games e Neil Widener.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo al progetto, quindi neanche su quale versione del personaggio sarà incentrata la storia. Stesso discorso per il regista ed il cast. Non resta che attendere ulteriori news a riguardo.

Vi ricordiamo che il personaggio di Hourman fu creato da Ken Fitch e Bernard Baily e la versione originale, alter ego di Rex Tyler, ha debuttato in Adventure Comics # 48 nel 1940. Il personaggio è uno scienziato che mette a punto una vitamina, che chiamerà Miraclo, che è in grado di donargli forza e velocità sovrumane per un’ora. Grazie ai suoi super poteri entra a far parte di gruppi di eroi come Justice Society of America, i Freedom Fighters, gli All-Star Squadron e la Justice League. A seguito dell’evento Crisi sulle Terre Infinite, il post di Rex viene preso da suo figlio Rick, che proprio come il genitori farà parte della Justice Society of America e della Justice League.

Vi ricordiamo che il personaggio è apparso nelle serie TV The CW Legend’s of Tomorrow, precisamente nell’episodio numero 16 dello show, e più recentemente in Star Girl nella versione di Rick Tayler ed è interpretato da Cameron Gellman.

