The Flash: Billy Crudup sarà sostituito nel film DC Comics

In The Flash Billy Crudup avrebbe dovuto interpretare il padre di Barry Allen nel film DC Comics. A causa dei suoi impegni sarà sostituito da un altro attore.

Si è parlato molto del film DC Comics, scritto da Christina Hodson e diretto da Andy Muschietti (IT). Protagonista del progetto è Ezra Miller nei panni di Barry Allen. Ora è giunta una nuova notizia secondo la quale Billy Crudup, che avrebbe dovuto interpretare il padre di Barry sul grande schermo, il dottor Henry Allen, sarà sostituito da un altro attore in The Flash.

A causa dei suoi impegni con il programma The Morning Show di Apple TV +, Crudup non potrà partecipare alla pellicola prodotta dalla Warner Bros, le cui riprese inizieranno il prossimo aprile. Stando a quanto diffuso da The Hollywood Reporter, il DCEU non ha intenzione di aspettare che Billy Crudup tenga fede ai suoi impegni prima di realizzare il progetto:

La parte del padre di Barry Allen verrà rifusa. Non è ancora stata scritta.

Ricordiamo che l’attore è già apparso nella Justice League di Joss Whedon (2017) proprio nelle vesti del padre di Barry, anche se in una sola scena. Presto lo rivedremo al cinema nella Justice League di Zack Snyder.

Nel cast del film, oltre a Ezra Miller, troviamo Kiersey Clemons nel ruolo dell’interesse amoroso di Barry, Iris West. Maribel Verdú invece è stata confermata per interpretare la parte della madre del protagonista nel film DC Comics.

Bene, adesso non ci resta che attendere ulteriori novità su chi sostituirà Billy Crudup nel ruolo del padre di Barry in The Flash.

