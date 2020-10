The Flash: Billy Crudup in trattative per entrare nel cast

Secondo quanto è stato riferito dal The Hollywood Reporter Billy Crudup è in trattative per entrare nel cast di The Flash.

Billy Crudup è in trattative per entrare nel cast di The Flash. Questa è la news diffusa dal The Hollywood Reporter, e che offre aggiornamenti sull’attesissimo film della DC Comics. Crudup è stato un dei primi membri del cast ad essere confermati nel 2016 quando The Flash era stato annunciato.

La produzione del lungometraggio è poi proseguita, cambiando registi e personaggi all’interno di The Flash. Alla fine il progetto si è definito con Andy Muschietti alla regia, Ezra Miller protagonista e Michael Keaton assieme a Ben Affleck all’interno del cast.

Billy Crudup si era già visto in Justice League quando aveva interpretato il padre di Barry Allen. L’attore è comparso anche in The Morning Show ed in Watchmen.

Nel film dovrebbe comparire anche Ray Fisher nei panni di Cyborg. Il ruolo di Cyborg in The Flash doveva essere più rilevante, mentre, secondo quanto scritto dal THR, ora le parti starebbero trattando per un’apparizione in sole tre scene.

The Flash tornerà ad essere protagonista di un film dopo Justice League del 2017. La storia sarà fortemente influenzata da Flashpoint.