Mystery Girl: Tiffany Haddish sarà la protagonista del film

Mistero risolto: Tiffany Haddish è stata scelta come protagonista nell’imminente adattamento di Netflix della serie a fumetti neo-noir, Mystery Girl. La comica e attrice è meglio conosciuta per le interpretazioni al Carmichael Show e nel film, Girls Trip, l’ultimo dei quali ha fatto vincere a Haddish una sfilza di premi per migliore attrice non protagonista.

Come suggerisce il titolo, Mystery Girl è una serie di graphic novel del 2016 per un totale di quattro volumi. Trine Hampstead è una sensitiva onnisciente con la capacità di vedere tutto ciò che accade nel presente e oltre. I suoi unici punti ciechi includono gli ultimi dieci anni della sua vita e la causa della sua chiaroveggenza. Trine usa i suoi poteri per risolvere misteri come detective. La serie è pubblicata da Dark Horse Comics, la stessa società dietro a una serie di romanzi grafici, inclusi gli adattamenti di Star Wars, Avatar di James Cameron e il videogioco God of War. Mystery Girl è una storia originale illustrata da Alberto Albuquerque e Marissa Louise e scritta da Paul Tobin, che ha già lavorato a puntate di serie popolari, tra cui The Witcher, Prometheus, Marvel Adventures: Fantastic Four.

Coming Soon riporta che Haddish interpreterà Trine in un film Netflix basato sui fumetti, che l’attrice produrrà anche tramite la sua compagnia, She Ready Productions. Il regista di The Babysitter e Charlie’s Angels, dirigerà e produrrà il film. Netflix ha acquisito i diritti della storia nel 2019 nel suo primo accordo con Dark Horse, in seguito all’adattamento televisivo del servizio di streaming di The Umbrella Academy. Dark Horse Entertainment produrrà anche Mystery Girl insieme a Mary Viola di Wonderland Sound and Vision e il produttore esecutivo, Melanie Clark.

Netflix sposterà l’azione del film da Londra e dalla Siberia a Los Angeles, dove Trine lavora come indovina per strada cercando di mantenere un basso profilo. La sensitiva viene coinvolta dalla polizia di Los Angeles quando un agente di polizia di nome Cooper (non ancora ingaggiato) la consulta per chiedere aiuto con un caso. Cooper e Trine sono accusati di omicidio e devono ricostruire il passato di Trine per risolvere il loro caso.