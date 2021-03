The Boys: Lizze Broadway e Jaz Sinclair nel cast dello spin-off

Su Amazon Prime Video arriverà prossimamente lo spin-off di The Boys, serie TV ideata da Erik Kripke ed ispirata al fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. In attesa di poter vedere gli episodi dello show, è stato rivelato che Lizze Broadway e Jaz Sinclair saranno tra le protagoniste. Le due attrici interpreteranno rispettivamente i personaggi di Emma e Marie.

La storia sarà ambientata in un college americano gestito dalla Vought International e frequentato esclusivamente da giovani supereroi. Al momento senza titolo, la serie è descritta come uno spettacolo irriverente ed è R-Rated ed esplora le vitae dei Super mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per i migliori contratti nelle migliori città. In parte spettacolo e in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys.

A scrivere il pilot dello spin-off di The Boys sarà Craig Rosenberg, che sarà anche showrunner e produttrice esecutiva insieme a con Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, Neal Moritz, James Weaver e Payun Shetty. A produrre troviamo Sony Pictures Television e Amazon Studios.

Vi ricordiamo che la serie TV originale ha debuttato su Amazon Prime Video nel luglio del 2019, mentre la seconda stagione è arrivata a settembre del 2020. Gli episodi della terza stagione sono al momento in fase di riprese ed arriveranno prossimamente.

Protagonisti sono Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight), Dominique McElligott (Maggie Shaw / Queen Maeve), Jessie Usher (Reggie Franklin / A-Train), Laz Alonso (Marvin Milk / Latte Materno), Chace Crawford (Kevin / Abisso), Tomer Kapon (Serge / Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro / Femmina), Nathan Mitchell (Black Noir), Elisabeth Shue (Madelyn Stillwell), Colby Minifie (Ashley Barrett) e Aya Cash (Stormfront).