Elon Musk è l’eroe delle start-up della Cina

Le start-up della Cina hanno trovato in Elon Musk un'ispirazione, un campione che sfida il Governo e ne esce più ricco che mai.

Da che Jack Ma, patron di Alibaba, si è inimicato il Governo della Cina, molte start-up locali hanno definitivamente abbracciato il disprezzo nei confronti delle Big Tech di “vecchio” stampo, quelle degli imprenditori che controllano il Mercato dei dati, tuttavia gli imprenditori cinesi hanno trovato anche un nuovo punto di riferimento a cui ispirarsi: Elon Musk.

L’uomo, noto in Oriente come l'”Iron Man della Silicon Valley” è diventato un vero e proprio fenomeno pop per ogni aspirante imprenditore. Lo è al punto che molteplici case editrici hanno deciso di cavalcare l’onda dell’entusiasmo pubblicando biografie e guide a lui ispirate, così da intrattenere e ispirare i suoi numerosi fan.

Lui può combattere l’establishment e diventare comunque l’uomo più ricco della Terra, evitando nel frattempo di essere fatto a pezzi. Lui è la speranza di tutti noi,

ha detto Jane Zhang, fondatrice di un’azienda di blockchain di Shangai.

Una simile fascinazione è d’altronde facile da spiegare, sebbene sia generata da una commistura di elementi. Prima di tutto bisogna tenere da conto che Elon Musk e la sua Tesla si siano dimostrate ben propense ad accomodare le richieste e le obbiezioni della Cina e che l’imprenditore sudafricano abbia esplicitamente decantato l’intelletto degli ufficiali cinesi, guadagnandosi una posizione di persona grata.

A lato, una simile celebrità sarebbe anche giustificato da un diffuso malessere che affligge i giovani cinesi i quali, per la prima volta nella storia recente del Paese, si trovano a dover affrontare un mercato del lavoro poco stabile, incerto e che fomenta picchi di competitività assolutamente tossici.

La sensazione diffusa sui social del posto è che la nazione stia diventando più grande e influente, ma senza che la cosa sia accompagnata da maggiori opportunità produttive o da avanzamenti sociali. L’ottimismo sguaiato di Musk, nonché il suo approccio pragmatico alla tecnologia, garantiscono quindi uno stimolo che spinge i giovani cinesi a elevarsi dalla “mediocrità” e a promuovere una creatività virtuosa a discapito di un futuro percepito come fosco.

