Jack Ma è tornato a farsi vedere, dopo 3 mesi di misteriosa assenza

Jack Ma, l’istrionico fondatore di Alibaba, è tornato a farsi vedere in pubblico, dopo un’assenza dai riflettori durata più di tre mesi. Le ragioni della sua scomparsa sono ancora ignote.

Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, è ricomparso in pubblico per la prima volta in tre mesi. La scomparsa dell’imprenditore aveva suscitato parecchi dubbi e altrettante speculazioni, inclusa la possibilità che fosse stato arrestato dal Governo della Cina.

La scomparsa di Jack Ma è avvenuta repentinamente, senza preavvisi. Il fondatore di Alibaba non aveva partecipato nemmeno alla finale di un reality show in cui era parte della giuria e dove non era mai mancato per una sola puntata.

Non ha nemmeno aiutato il sinistro tempismo, con la scomparsa di Ma che ha coinciso con l’avvio di un‘istruttoria dell’antitrust cinese contro la sua azienda.

L’imprenditore cinese, scrive Reuters, fino ad oggi aveva mantenuto un ruolo pubblico piuttosto vivace, partecipando frequentemente a conferenze e ospitate televisive.

Jack Ma ha partecipato ad una cerimonia online organizzata da una delle sue fondazioni caritatevoli. È bastata la breve clip di appena 50 secondi, la prima dove si vede Ma in oltre tre mesi, per rassicurare gli investitori, con le azioni di Alibaba che sono salite dell’8.5%.