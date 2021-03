Batgirl: il film sembrerebbe essere ancora in fase di sviluppo

Il film dedicato a Batgirl è ancora in fase di sviluppo o quanto meno è quello che suggerisce l’Investor Day 2021 di AT&T. Durante la discussione riguardante le proprietà DC, tra i vari loghi riguardanti film, serie TV e videogiochi in arrivo prossimamente o già disponibili, vi è anche quello riguardante il personaggio di Batgirl.

Il film sull’eroina era stato annunciato nel 2017 e vedeva Joss Whedon nei panni di regista, sceneggiatore e produttore. Ispirazione per la storia sarebbe stato The New 52, la nuova linea editoriale DC Comics lanciata nel 2011, e l’incarnazione del personaggio sarebbe stata quella di Barbara Gordon. Dopo mesi di silenzio nel 2018 venne annunciato l’abbandono del progetto da parte di Whedon e che la sceneggiatura sarebbe stata scritta da Christina Hodson. Da allora la produzione del film non ha fatto progressi, mentre la Hodson ha scritto le sceneggiature di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e The Flash, che arriverà prossimamente.

Vi ricordiamo che il personaggio di Batgirl fu creato da da Bob Kane e Sheldon Moldoff e la sua prima apparizione è in Batman n. 139 del 1961 ed è l’alter ego di Barbare Kane. Successivamente il costume viene ereditato da Barbara Gordon, che fa il suo debutto come Batgirl nel 1966 su Detective Comics n. 359. Il personaggio è arrivato anche sul piccolo schermo, essendo uno dei protagonisti della serie TV Batman ed è interpretata da Yvonne Craig e nella nota serie animata. Al cinema è arrivata nel 1997 grazie a Batman & Robin ed ha il volto di Alicia Silverston, che in un’intervista di circa un anno fa espresse l’interesse a interpretare nuovamente il personaggio.