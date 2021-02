The First Lady: Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie TV

Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie televisiva di Showtime intitolata The First Lady, in cui compariranno anche Viola Davis e Michelle Pfeiffer.

Showtime ha ingaggiato Gillian Anderson come interprete di Eleanor Roosvelt nella serie TV intitolata The First Lady. Lo show sarà incentrato sulle figure femminili che si sono trovate all’interno della Casa Bianca.

Nella serie compariranno anche Viola Davis che interpreterà Michelle Obama, mentre Michelle Pfeiffer vestirà i panni di Betty Ford. Amy Israel di Showtime ha dichiarato:

Gillian Anderson è un’attrice di grandissimo valore e talento, ed è la persona perfetta per completare questo fantastico trio di protagoniste, che vestiranno i panni di tre donne iconiche. Posso dire che è un’ispirazione avere insieme Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Susanne Bier e Cathy Schulman.

Eleanor Roosevelt è stata la First Lady dal 1933 fino al 1945, diventando così la donna che è stata per più tempo presso la Casa Bianca. La Roosevelt è ricordata anche per essere stata una First Lady molto attiva, che ha spesso convocato delle conferenze stampa, scrivendo anche sui quotidiani, e conducendo programmi radiofonici.

Si tratta del secondo ruolo consecutivo in cui la Anderson interpreta una donna in politica, considerando che in The Crown ha vestito i panni di Margaret Thatcher.