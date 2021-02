Seven Days War: il film è disponibile in Home Video

L’anime Seven Days War è disponibile in formato DVD e Blu-ray in cofanetti da collezione. Al loro interno una cartolina ed un booklet.

Il film è tratto dal romanzo Osamu Soda ed è diretto da Yuta Murano. Protagonisti un gruppo di ragazzi che si ribella contro gli adulti.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Una torrida giornata d’estate… all’improvviso un’intera classe di una scuola media scompare nel nulla. In principio si pensa ad un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e di un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti!

Vi ricordiamo che il film è disponibile su Amazon Prime Video.

