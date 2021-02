California, Consiglio Scolastico si dimette dopo una figuraccia su WebEx

Una riunione del personale scolastico diventa uno sfogo collettivo contro i genitori degli studenti, peccato che WebEx fosse live.

L’incidente è costato le dimissioni dell’intero Consiglio Scolastico, il quale si è cosparso il capo di cenere ammettendo di aver toppato nel garantire l’elemento alla base dell’insegnamento, ovvero il presentare un modello civico e culturale virtuoso e di riferimento.

In quest’anno pandemico, molti hanno fatto uso di WebEx, scoprendo strada facendo che non sia la più sicura delle piattaforme. In questo caso, tuttavia, non c’è stato nessun caso di “zoombombing”, nessun insider che rovinava la giornata agli altri, solo una semplice goffaggine. La stanza non era impostata come privata.

Il Consiglio si stava raccogliendo nella stanza online: nell’attesa che tutti i partecipanti si connettessero, per ammazzare il tempo, amministratori e dirigenti si sono lasciati andare a uno sfogo sul come i genitori dei propri pupilli stessero incassando la chiusura delle scuole.

“Se la prendono con noi perché rivogliono indietro i loro babysitter”, ha lamentato la direttrice, poi i toni sono andati man mano in crescendo, con gli gli amministratori scolastici che si sono perlopiù allineati all’idea che tutti i genitori siano cannaioli perdigiorno.

7) UPDATE: Pres. of Oakley Union Elementary School district Lisa Brizendine has resigned after caught on camera criticizing parents, saying the reason they want schools reopened is "because they want their babysitters back."

She thought mtg w/ the board was private. It wasn't. pic.twitter.com/z41YoUKXOu

— Bigad Shaban (@BigadShaban) February 19, 2021