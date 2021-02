Mission Impossible 7 e 8 non verranno girati insieme

Mission Impossible 7 e 8 non verranno realizzati uno dopo l’altro così come la Paramount aveva inizialmente pianificato.

Deadline ha rivelato che gli obiettivi iniziali per la produzione di Mission: Impossible 7 e 8 non verranno concretizzati. Inizialmente la produzione intendeva girare insieme tutti e due i lungometraggi, ma tutte le questioni relative al Covid hanno sconvolto i piani, ed ora la Paramount ha deciso di fare diversamente.

Nel periodo di luglio, se la pandemia non causerà ulteriori ritardi, Tom Cruise sarà impegnato con la promozione di Top Gun: Maverick, e, per questo motivo la produzione di Mission: Impossible 8 aspetterà la fine degli impegni dell’attore per iniziare i lavori.

Nel frattempo, le riprese stanno proseguendo nel Medio Oriente, nonostante circolassero voci che parlavano di problemi di produzione. Lo stesso regista, Christopher McQuarrie, ha postato su Instagram ultimamente degli aggiornamenti, informando i fan del fatto di essere in viaggio verso Londra per dare alcuni ritocchi alla fotografia.

Mission: Impossible 7 dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2021, seguendo il calendario riprogrammato dalla casa di produzione. Mentre per quanto riguarda Mission: Impossible 8 la data stabilita per l’uscita nelle sale cinematografiche è quella del 4 novembre 2022.

E, dopo il successo di Mission: Impossible – Fallout, gli appassionati non vedono l’ora di guardare il sequel della saga.