Mercedes richiama oltre 1 milione di auto: problemi con le chiamate di emergenza

Mercedes-Benz USA sta richiamando 1,29 milioni di veicoli a causa di un problema nel suo software eCall che potrebbe fornire la posizione non corretta del veicolo ai soccorritori in seguito ad un incidente.

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, il richiamo riguarda i veicoli degli anni dal 2016 al 2021 e include: Classe CLA, Classe GLA, Classe GLE, Classe GLS, Classe SLC, Classe A, Classe GT, Classe C, Classe E, S -Class, CLS-Class, SL-Class, B-Class, GLB-Class, GLC-Class e G-Class.

La casa automobilistica teutonica ha affermato di non essere a conoscenza di eventuali danni materiali o lesioni personali derivanti dal problema e prevede di fornire un aggiornamento software gratuito da installare via etere o presso le concessionarie. Il richiamo inizierà il 6 aprile.

Un temporaneo crollo dell’alimentazione del modulo di comunicazione causato da un incidente – fanno sapere da Mercedes – potrebbe portare alla segnalazione non corretta della posizione veicolo durante una potenziale chiamata di emergenza […] altre feature della funzione di chiamata di emergenza automatica e manuale rimangono pienamente operative.

Reuters ha inoltre riferito che, nel 2019, in Europa Mercedes-Benz ha indagato su un incidente in cui il sistema automatico eCall ha fornito una posizione errata del suo veicolo. L’azienda ha rilevato altre situazioni in cui è stata trasmessa una posizione errata del veicolo.