Baldur’s Gate 3, annunciato l’evento dedicato al nuovo update

Larian Studios ha annunciato la data del prossimo evento in streaming dedicato a Baldur’s Gate 3 in cui si parlerà del nuovo maxi aggiornamento.

Dopo il lancio dell’Early Access di Baldur’s Gate 3 su Steam, Larian Studios ha annunciato la data di un nuovo evento in streaming tutto dedicato al terzo capitolo dell’attesissimo RPG. La diretta si focalizzerà sulle novità in arrivo con l’introduzione del nuovo update e si terrà precisamente il prossimo 17 febbraio alle ore 19:00.

Alla presentazione parteciperanno molte personalità di spicco, tra cui il creative director Swen Vincke, lo sceneggiatore Adam Smith, il giornalista videoludico Geoff Keighley, il progettista del regolamento di Dungeon & Dragons Joseph Crawford e lo story designer di D&D Chris Perkins.

L’update in questione sarà piuttosto corposo ed introdurrà una notevole quantità di nuovi contenuti al primo atto, tant’è che lo stesso team lo ha definito come “il più grande aggiornamento mai pubblicato sino ad ora”. L’attuale build offre circa 25 ore di contenuti con otto razze e sei classi, per non parlare di varie sottorazze e sottoclassi tra cui scegliere.

The Panel From Hell 2 is coming at you February 17th at 10am PT. Join us for an early look at the latest update coming to BG3. 👀 https://t.co/mz5Nsx5YaR pic.twitter.com/Mb48eUr94p — Baldur's Gate 3 – Patch 4 Coming Soon™️ (@baldursgate3) February 11, 2021

Vi ricordiamo che potete seguire l’evento dedicato a Baldur’s Gate 3 sul canale Twitch di Larian Studios, su Youtube o su Steam e che il gioco è attualmente disponibile in Accesso Anticipato per PC, su Steam e GOG, e per Stadia.