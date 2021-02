The Lost City of D, annunciata la data di uscita del film Paramount

The Lost City of D, l’avventura romantica firmata Paramount con protagonisti Channing Tatum e Sandra Bullock, ha una data di uscita ed è nel 2022.

Interpretato da Channing Tatum e Sandra Bullock, The Lost City of D è un’avventura romantica che segue la vicenda di un’autrice di romanzi rosa che scopre dell’esistenza di città di cui aveva scritto, ma che credeva fosse solo frutto della fantasia.

La pellicola è stata acquistata dalla Paramount qualche tempo fa e lo studio si è subito mosso per organizzare i vari casting per trovare gli attori protagonisti. Una preproduzione veloce che ora ci ha consegnato anche una data di uscita, prevista, salvo rinivii, per il 15 aprile del 2022. A detta di Emma Watts, neopresidente del gruppo cinematografico assunta nel 2021 dal CEO della Paramount Jim Gianopulos, il progetto rappresenta una delle massime priorità per gli studios.

Nel dettaglio, il film diretto da Adam e Aaron Nee segue un’autrice di romanzi di successo (Bullock) che viene rapita da un malvagio cacciatore di tesori e costretta a collaborare con il suo modello di copertina (Tatum) dopo che entrambi vengono “trascinati in un’avventura spietata nella giungla che si rivela più strana della sua versione cartacea”, secondo la descrizione dello studio.

I fratelli Nee sono noti per il loro film del 2015 Band of Robbers, oltre che per aver diretto He-Man and the Masters of the Universe per Netflix.

La sceneggiatura di The Lost City of D è stata scritta da Dana Fox (Non è romantico?, Single ma non troppo) da un trattamento di Seth Gordon (Come ammazzare il capo e vivere felici, Io sono tu), impegnato nella produzione della pellicola tramite il suo banner, Exhibit A. Tra i produttori c’è anche la Bullock stessa, che partecipa tramite la sua Fortis Films.