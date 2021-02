IKEA Asus ROG: rivelata l’intera collezione dei mobili da gaming

IKEA X Asus ROG, rivelato l’intero catalogo della collezione di mobili e accessori pensati per i gamer. Vediamo tutti i prodotti più interessanti con il loro relativo prezzo.

Dopo il primo annuncio di fine 2020 ci siamo: Ikea ha rivelato l’intero catalogo della collezione di mobili prodotta in collaborazione con Asus ROG.

La capsule collection è stata presentata in Cina e, almeno per il momento, è in vendita esclusivamente negli store asiatici della catena. La collezione spazia tra un ampio numero di mobili e sedie da gaming con price-range molto diversi.

Ikea ha poi presentato anche alcuni mobili da gaming non brandizzati ASUS ROG e caratterizzati da un prezzo più basso. Iniziamo allora dall’accessorio da gaming per antonomasia: le sedie.

Le sedie da gaming IKEA X Asus ROG

Il prodotto di punta è la MATCHSPEL, una sedia da gaming con supporto lombare e ampie possibilità di regolare l’altezza e la posizione non solo della seduta, ma anche dei braccioli e del supporto per il collo. Il prezzo è fissato a 999 renminbi, ossia 130€.

La UTESPELARE è una soluzione di fascia-media che, rinunciando al supporto regolabile per il collo, offre un design forse più elegante ed accattivante, grazie al motivo ad alveare che si estende su tutta l’imbottitura della seduta. Sul retro troviamo anche una tasca porta riviste in rete trasparente. Si scende a 699 renminbi, grossomodo 90€.

Infine, troviamo la soluzione entry-level di Ikea: la HUVUDSPELARE. Si perde il fascino da sedia da gaming, tant’è che risulta difficile distinguerla da una normale sedia d’ufficio — se non forse per il colore acceso delle ruote e dei braccioli. Il prezzo? 299 renminbi, circa 40€.

Le scrivanie da gaming IKEA X Asus ROG

La UPPSPEL è indubbiamente una soluzione interessante, anche se il prezzo la rende tutto fuorché economica. Questa scrivania misura 140 cm in larghezza, mentre l’altezza da terra può essere regolata a piacere (tra 72 e 120cm).

La killer feature è sicuramente il vano per il cable-management che troviamo nella parte posteriore, mentre una porta USB permette di ricaricare smartphone, tablet o controller. Come promesso, il prezzo è impegnativo: si parte da 3.799 renminbi, un po’ meno di 490€.

La soluzione di fascia-media è la UTESPELARE. Si perde la possibilità di regolare l’altezza rapidamente, visto che bisogna svitare i supporti delle gambe ogni volta che si vuole apportare una modifica. Troviamo anche in questo caso una soluzione di cable-management, ma il contenitore è a vista e forse il rischio è quello di creare un ambiente più caotico che altro. Tra le due scrivanie descritte fino ad adesso c’è un gap di prezzo estremamente importante: 599 renminbi, meno di 80€.

La scrivania HUVUDSPELARE è la soluzione entry-level presentata da Ikea. Il design e i colori sono in linea con quelli della sedia HUVUDSPELARE. Si parte da 219 renminbi (28€) per il modello da 120×80, ma è disponibile in diversi altri tagli.

Gli accessori da gaming di IKEA

IKEA e Asus ROG hanno presentato anche un comodino e altri due accessori.

Il primo è caratterizzato dal fatto di essere completamente aperto sul retro, in modo da far passare eventuali cavi. Nelle foto promozionali, Ikea suggerisce di usarlo per nascondere una presa a ciabatta e poi far passare i cavi in uno dei canali presenti sulle due scrivanie di fascia media e alta.

Tra gli accessori più interessanti troviamo poi una griglia da appendere alla parete in modo da organizzare comodamente i vari ‘attrezzi del mestiere’, tra controller, cavi e quant’altro.