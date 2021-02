Ghostbusters Legacy: finalmente Winston Zeddemore avrà la sua storia

Ernie Hudson ha parlato del suo personaggio in Ghostbusters Legacy, Winston Zeddemore, che finalmente nel nuovo film avrà una storia più dettagliata.

Ghostbusters Legacy è uno dei film più attesi in uscita al cinema, e continuerà la storia degli Acchiappafantasmi degli storici primi due film degli anni ’80, lasciando da parte il poco fortunato reboot al femminile del 2016. E se il ritorno degli attori originali è un’ottima notizia per i fan, lo è ancora di più sapere che il personaggio di Ernie Hudson, ossia Winston Zeddemore, finalmente nel film avrà una storia un po’ più dettagliata.

Nei film originali infatti non viene molto spiegata la backstory del personaggio, anzi. Mentre per gli altri personaggi viene dato qualche elemento di riferimento, Winston compare quasi all’improvviso, perché la sua parte nel copione iniziale fu in gran parte tagliata.

Lo stesso Ernie Hudson ne ha parlato durante una puntata del podcast di Michael Rosenbaum (lo ricorderete nei panni di Lex Luthor in Smallville), in cui ha raccontato proprio dell’entusiasmo per il coinvolgimento in Ghostbusters Legacy, rivelando poi che che il suo diventerà un personaggio completo a tutti gli effetti, ringraziando Jason Reitman per l’opportunità.

Il regista ha infatti contribuito anche alla sceneggiatura del film, che ha più volte descritto come una lettera d’amore ai fan dei film originali, e in effetti non ci si aspettava null’altro di diverso, trattandosi del figlio del regista dei primi due film.

E voi, cosa vi aspettate da Ghostbusters Legacy?