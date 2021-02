LEGO White Noise, la playlist creata per rilassare la mente

Ogni elemento LEGO emette un suono unico, motivo per cui i creatori ne hanno provati più di 10.000 nella loro ricerca dei prefetti suoni rilassanti. Il risultato è la creazione di un’atmosfera sonora che include tracce come “It All Clicks”, che cattura perfettamente il suono gioioso di due elementi LEGO che si uniscono, e “The Waterfall”, creata versando l’uno sopra l’altro migliaia di mattoncini LEGO.