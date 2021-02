Ecco la tastiera che da una scossa a coloro che non sanno digitare

Se proprio non riuscite a digitare sulla tastiera con fluidità, potete costruirvene una che vi da una scossa ogni volta che sbagliate.

Il concetto di “rinforzo negativo” prevede che ogni errore sia punito con un’esperienza spiacevole, dal dover bere olio di ricino al subire una bacchettata sulle mani. Si tratta di una pratica educativa desueta e che si applica sempre più di rado, ma se avete una vena masochista predominante potete seguire l’esempio dello youtuber [3DPrintedLife], costruendovi la vostra personale macchina di tortura.

Il sadico progetto è nato nell’ottica di voler penalizzare le forme di battitura scorretta, infierendo soprattutto su coloro che sono soliti digitare adoperando solamente gli indici e, magari, fissando con intensità ogni singolo tasto premuto.

Se adoperata in modo grossolano, la tastiera emette una scossa simile a quelle emesse da alcuni scherzi di carnevale. Non solo, per assicurarsi che l’utente non sia tentato dal guardarsi le mani, l’apparecchio è anche dotato di potenti LED che emettono occasionalmente una luce accecante e stroboscopica.

24 dei tasti sono collegati in gruppi di tre, tenendo conto del posizionamento che dovrebbero adottare i polpastrelli durante un approccio corretto alla scrittura. Più si accumulano difetti, più ci si avvicina all’inesorabile punizione.

In puro stile gaming, l’andamento della propria performance è tracciato da un touchscreen che indica quanto si è vicini all’essere elettrificati, dettaglio che non può che aumentare la tensione.

[3DPrintedLife] ha programmato anche qualche gioco con cui sfruttare al meglio la sadica tastiera, esercizi in cui viene inferta una scossa elettrica ogni volta che si cade in qualche errore di battitura.

A seguito il video dell’intera operazione, dall’assemblaggio al test:

