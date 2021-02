Chrome, nuova estensione che memorizza le password del Portachiavi iCloud

Apple ha rilasciato un’estensione ufficiale per le versioni Windows e Mac di Chrome, che permette di utilizzare le password memorizzate sul Portachiavi di iCloud.

Chiunque utilizzi Chrome come browser e il Portachiavi di iCloud invece di un gestore di password dedicato, questa novità potrebbe sicuramente rendere molto più facile il tipico “rimbalzo” fra computer Windows e Mac.

Il lancio di questa estensione significa che se hai utilizzato Safari per generare automaticamente password complesse su altre piattaforme, queste possono ora essere disponibili in Chrome quando ti viene richiesto di effettuare l’accesso.

Anche le password create in Chrome per Windows verranno sincronizzate a loro volta su iCloud, quindi saranno disponibili anche sui dispositivi Apple.

La nuova estensione si chiama iCloud Passwords ed è ora disponibile nel Chrome Web Store. I dettagli della funzionalità sono stati prematuramente rivelati la scorsa settimana in un aggiornamento per l’app iCloud per Windows 10, che elencava “Supporto per iCloud Passwords Chrome Extension” come nuova funzionalità, nonostante l’estensione non fosse stata rilasciata o altrimenti annunciata.

Restando in tema password e Chrome, ricordiamo che, solo una settimana fa, Google ha migliorato il suo strumento di gestione delle password: con l’update alla versione 88 del browser, il gestore delle password di Google Chrome permette infatti di scovare e correggere tutte le password deboli in un unico “posto”.