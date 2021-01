The Black Phone: Ethan Hawke protagonista del film della Blumhouse

La Blumhouse ha chiamato in causa l’attore Ethan Hawke per fare da protagonista nel film di Scott Derrickson, intitolato The Black Phone.

Ethan Hawke e Scott Derrickson formano il duo attore protagonista e regista che farà parte del lungometraggio intitolato The Black Phone, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum. Al film parteciperà anche Jeremy Davies.

La distribuzione del lungometraggio sarà affidata alla Universal. Le riprese inizieranno il mese prossimo in Nord Carolina. I dettagli sulla trama non sono stati rivelati, ma si sa che Derrickson e C. Robert Cargill adatteranno lo script basato su un racconto di Joe Hill.

Hawke di recente ha fatto parte della serie della Blumhouse realizzata da Showtime, intitolata The Good Lord Bird. L’attore sarà anche tra i protagonisti dello show dei Marvel Studios dedicato a Moon Knight, in cui vestirà i panni dell’antagonista principlae.

Tra le altre partecipazioni di Hawke ci sono anche The Northman, che lo vedono al fianco di Nicole Kidman e Alexander Skarsgard, per la regia di Robert Egger. La Blumhouse ha appena annunciato anche la produzione di un film che vedrà protagonista Jared Leto, mentre alla regia ci sarà Darren Aronofsky.