Adrift: Jared Leto e Darren Aronfosky insieme per un film horror

Jared Leto e Darren Aronofsky lavoreranno insieme al progetto intitolato Adrift, tratto da un racconto di Koji Suzuki.

S’intitolerà Adrift, e vedrà, a distanza di vent’anni da Requiem for a Dream, tornare insieme Jared Leto e Darren Aronofsky. Il popolare regista e l’attore premio Oscar si uniranno al produttore Jason Blum per il progetto che sarà prodotto anche dalla Paradox di Leto.

La storia al centro vede raccontare le vicende tratte da un racconto di Koji Suzuki, autore di The Ring, in cui un peschereccio ritrova uno yacht abbandonato. Un mozzo ne prende il controllo per riportarlo nel porto, e presto si renderà conto del perché le altre persone che hanno avuto a che fare con lo yacht lo definiscono una nave fantasma.

Il film sarà scritto da Aronofsky assieme a Luke Dawson. Secondo quanto riferito sembra che Jared Leto abbia cercato per dieci anni di ottenere i diritti del progetto.

Ricordiamo che Jared Leto è ritornato a fare film con Fino all’Ultimo Indizio, che uscirà negli Stati Uniti domani, 29 gennaio. Leto reciterà al fianco di altri due premi Oscar: stiamo parlando di Rami Malek e di Denzel Washington.