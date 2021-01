Mercedes-Benz EQA, SUV compatto, elettrico ed entry-level: si parte da 39.000€

Presentata ufficialmente la Mercedes-Benz EQA, crossover elettrico dalle dimensioni compatte e con un prezzo entry-level. Il modello base offre 426 km di autonomia.

Mercedes-Benz ha presentato ufficialmente l’EQA, un crossover elettrico derivato dalla Classe GLA. Il prezzo parte da 39.950€, mentre l’autonomia del modello base si ferma a 426Km. In futuro dovrebbe arrivare almeno un modello con autonomia superiore ai 500Km, oltre che una versione a trazione integrale 4Matic.

Le prime consegne dovrebbero partire già nella primavera del 2021. L’EQA condivide il pianale con il più lussuoso EQC. Il nuovo crossover elettrico può contare sul servizio Mercedes me Charge, piattaforma che consente di ricaricare la vettura da oltre 175.000 colonnine distribuiti per l’Europa.

Con le sue dimensioni contenute (appena 4,463m di lunghezza per 1.83 metri di larghezza), il Mercedes EQA si presenta come un crossover compatto con un ottimo comparto tech.

Una volta dentro l’abitacolo, troviamo due schermi dalle dimensioni importanti -10,25 pollici- dotati del sistema di infotainment proprietario Mbux.

Non manca nemmeno un sistema di navigazione smart (Electric Intelligence) in grado di monitorare continuamente l’autonomia residua, deviando il percorso verso la prima colonnina disponibile in caso di necessità.

Il modello base della Mercedes EQA offre una potenza di 140 kW supportata da un pacco batterie da 66,5 kWh per un totale di 426 Km di autonomia con una sola ricarica (Wltp).