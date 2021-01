Batman: Fantasma fa il suo esordio nella serie a fumetti

Fantasma ha fatto il suo esordio nella serie a fumetti Batman/Catwoman #1, dopo essere stato protagonista della serie animata dedicata.

Tom King ha deciso di scomodare un personaggio iconico della serie animata di Batman per vivacizzare la serie a fumetti Batman/Catwoman: stiamo parlando di Fantasma. In Batman/Catwoman #1 il personaggio fa il suo esordio, considerando che al centro dell’attenzione viene posta la morte del figlio di Andrea Beaumont (l’alterego del Fantasma) ad opera del Joker.

Questo trauma porta Andrea a indossare nuovamente i panni del personaggio, cercando così di concludere ciò che aveva iniziato anni prima, ovvero arrivare a uccidere definitivamente il Joker.

Il personaggio ha fatto il suo esordio in Batman/Catwoman #1, ma entrerà veramente in azione in Batman/Catwoman #2 in uscita questa settimana negli USA, e che gli appassionati italiani possono acquistare in digitale su Comixology.

In realtà non si tratta della prima vera comparsa di Fantasma nei fumetti di Batman, considerando che il character è apparso in precedenza su Le avventure di Batman e su Batman Adventures: Shadows and Masks. Ma si tratta di serie che sono incentrate sul Cavaliere Oscuro dei cartoni animati, mentre in questo caso abbiamo a che fare con il Batman della run fumettistica ufficiale.