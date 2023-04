La cantante Charli XCX farà il suo esordio da attrice in Faces of Death, il film remake del cult del 1978.

Dopo Billie Eilish, anche un’altra popstar dell’ultimo decennio è pronta a fare il suo esordio da attrice sullo schermo: stiamo parlando di Charli XCX, che sarà presente nel cast di Faces of Death. Il suo ruolo però non è stato ancora svelato.

Le riprese del film sono attualmente in corso a New Orleans, ed hanno come membri del cast principale Barbie Ferreira (che ha già lavorato a Euphoria) e Dacre Montgomery (di Stranger Things). Fino ad ora Charli XCX ha lavorato soltanto prestando la sua voce per i film su Angry Birds Movie e Ugly Dolls, ed è apparsa in un episodio del reboot di Gossip Girl.

Faces of Death è tratto dal film del 1978, in Italia conosciuto come Le Facce della morte, e si tratta di uno mokumentary, un finto documentario in cui un dottore, durante un’operazione a cuore aperto, racconta di ciò che rappresentano le facce della morte. Verranno così proposti filmati che si soffermano su condanne a morte, mattatoi e riti sacrificali.

Il nuovo Faces of Death sarà diretto da Daniel Goldhaber e scritto da Isa Mazzei, che hanno già lavorato alla produzione Netflix CAM.