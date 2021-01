Venerdì 13: una proiezione speciale nel campeggio del sesto film

On set Cinema ha organizzato per il mese di agosto una proiezione speciale di Venerdì 13 Parte VI che avverrà sul set del film.

I fan di Venerdì 13 saranno incuriositi e intriganti da questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, e secondo la quale dal 13 al 17 agosto ci saranno delle proiezioni speciali dedicate al sesto film di Venerdì 13, che avverranno a Camp Forest Green, la location in cui si sono svolte le riprese del sesto capitolo della saga cinematografica.

L’ospite speciale delle proiezioni sarà il regista di Venerdì 13 parte VI, Tom McLoughlin. Su On Set Cinema è possibile prenotarsi per una delle proiezioni, ma, sfortunatamente, l’attuale situazione dovuta alla pandemia creerebbe difficoltà di spostamento per gli appassionati italiani di Venerdì 13.

La location del sesto capitolo della saga è l’Hard Labor Creek State Park a Rutledge, in Georgia. In questo luogo suggestivo e naturalistico gli appassionati potranno trascorrere un’intera tre giorni di campeggio, culminante con la proiezione di Venerdì 13 Parte VI.

Attualmente la produzione di un nuovo film della saga è ferma a causa di dispute legali tra il regista Sean S. Cunningham e lo sceneggiatore Victor Miller, ma ci sono già personaggi importanti, come Jason Blum, che vorrebbero al più presto lavorare su una nuova trasposizione.