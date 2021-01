Speravo de morì prima: la prima clip della serie su Francesco Totti

A marzo su Sky e NOW TV arriverà Speravo de morì prima, la serie incentrata sull’ex capitano della Roma Francesco Totti. Ad interpretare il calciatore campione del Mondo 2006 sarà Sergio Castellitto. In attesa di poter vedere lo show, è stato diffusa la prima clip, che vede l’attore comunicare a Totti che è stato preso e che lo interpreterà:

Speravo de morì prima | La serie su Francesco Totti Ecco il trailer di Speravo de morì prima | La serie su Francesco Totti Posted by Lega Nerd on Tuesday, January 19, 2021

Come si vede dalla clip nonostante Castellitto sia mancino, mentre il destro di Totti è stato uno dei più letali di sempre in campo, l’ex calciatore da il suo benestare perché infondo basterà «girare la TV, ribaltando le immagini».

La serie è diretta da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle ed è tratta dal libro Un Capitano, di Francesco Totti e Paolo Condò edita da Rizzoli Libri S.p.a..

La serie racconterà la fine del lungo percorso del Capitano della Roma con la maglia giallorossa, la stessa per ben 27 anni, includendo immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e l’epica sportiva raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro del fuoriclasse del calcio italiano e mondiale. Inoltre non mancheranno scene riguardanti la sua vita privata, tra semplicità ed ironia, di un uomo e un calciatore legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera.

Nel cast oltre a Sergio Castellitto nei panni di Francesco Totti troviamo Greta Scarano (Suburra) che sarà Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi (A casa tutti bene, Romanzo Criminale) sarà Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Monica Guerritore (Un giorno perfetto, La Bella Gente) interpreterà la madre di Francesco Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli (L’aria salata, La doppia ora) interpreterà il padre di Totti; Primo Reggiani (Baciami Ancora) nel ruolo di Giancarlo Pantano, amico storico di Totti, e Alessandro Bardani (Ti stramo) nel ruolo di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano.

Gabriel Montesi (Il Primo Re, Favolacce, Romulus) e Marco Rossetti (Il cacciatore) saranno rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Massimo De Santis interpreterà Vito Scala; Eugenia Costantini (Boris, Maraviglioso Boccaccio) e Federico Tocci (Suburra – La serie) interpretano invece i genitori di Totti da giovani.

