Cherry: Tom Holland con i registi di Endgame debutta nel teaser trailer

Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno condiviso una clip dal loro nuovo film in cui Tom Holland veste i panni di Cherry.

Il duo di registi Anthony e Joe Russo hanno condiviso una clip inedita del loro prossimo film con Tom Holland nel ruolo dell’omonimo Cherry. I Fratelli Russo hanno iniziato a dirigere commedie come Tu, Io e Dupree con Owen Wilson, e sono diventati famosi dirigendo quattro film Marvel, tra cui il film di maggior incasso di tutti i tempi, Avengers: Endgame. Holland è meglio conosciuto per aver interpretato Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ed è apparso in tre dei film dei Russo.

Holland recita ancora una volta nell’ultimo film dei Fratelli Russo, Cherry, in cui interpreta un giovane tormentato che nel corso di 15 anni si trasforma da goffo studente universitario a disperato rapinatore di banche. Basato sul romanzo di Nico Walker, a sua volta ispirato alla vita dell’autore, Cherry segue la sua eponima guida attraverso un periodo straziante nell’esercito e in seguito una discesa nella dipendenza da oppioidi. Cinque poster per il film illustrano le fasi della vita di Cherry, identificandolo in vari modi come studente, amante, soldato, drogato e ladro.

Only @TomHolland1996 could have played this character with the range, intensity, warmth, humor, tragedy, and pathos required. CHERRY is coming to theaters Feb 26th and to @AppleTV March 12th. pic.twitter.com/UtbOf8FqEK — Russo Brothers (@Russo_Brothers) December 31, 2020

I Fratelli Russo hanno rilasciato il primo teaser trailer su Twitter in cui Cherry si arruola nell’esercito. La sequenza di un minuto vede Cherry con il cuore spezzato alla ricerca di un senso dopo che la sua ragazza ha rotto con lui. Un impaziente reclutatore dell’esercito riconosce la sua vulnerabilità e sfrutta la sua svogliatezza per farlo giurare entro un giorno.

We'd like to introduce you to Cherry… pic.twitter.com/E8otgzSvWp — Russo Brothers (@Russo_Brothers) January 9, 2021

Il film uscirà il 26 febbraio su Apple TV+, e il teaser trailer rivela molto sullo stile di Cherry. Evidentemente ispirata al romanzo come retrospettiva sulla vita di Walker, la voce fuori campo sarà probabilmente utilizzata per tutto il film, contribuendo a fornire un filo narrativo per così tanti anni. Da quando sono usciti dall’MCU, i Fratelli Russo hanno messo in fila una serie di progetti. Per Disney, i fratelli stanno producendo un remake live-action del classico Hercules.