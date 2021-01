WandaVision: la premiere del 15 gennaio sarà di due episodi

Disney ha annunciato che la premiere di WandaVision sarà composta da due episodi. La serie TV dei Marvel Studios farà il suo esordio il 15 gennaio sulla piattaforma streaming Disney+.

Il 22 gennaio, invece, verrà distribuito il terzo episodio, e quindi si procederà al ritmo di una nuova puntata a settimana. Considerando l’interruzione delle distribuzioni al cinema a causa della pandemia, quella di WandaVision sarà il primo progetto dei Marvel Studios che verrà mostrato al pubblico dal 2019, quando uscì nelle sale cinematografiche Spider-Man: Far From Home.

WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è quindi per il 15 gennaio su Disney+.