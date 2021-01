Hugh Grant dà l’addio alle rom-com? “Sono troppo vecchio”

La carriera di Hugh Grant è stata costellata da ruoli in commedie romantiche di grandissimo successo, un genere che però forse è finalmente pronto ad abbandonare.

Se Tom Cruise è una delle icone più importanti per quanto riguarda gli action movie, di sicuro Hugh Grant lo è per le rom-com, le commedie romantiche che hanno regalato all’attore un successo planetario. Tra gli anni ’90 e i 2000, Hugh Grant è stato il simbolo di un certo tipo di cinema, che peraltro ora sta anche abbastanza tornando in auge, proprio quando l’attore è invece pronto ad abbandonarlo.

Nonostante molti e molte fan abbiano ancora il desiderio di vederlo in uno dei ruoli che lo hanno reso famoso, è stato lo stesso attore a spegnere un po’ le speranze, definendosi un po’ troppo in là con gli anni per dedicarsi a progetti del genere:

Secondo me non c’è davvero il rischio che io possa fare una commedia romantica, perché ormai sono troppo vecchio e brutto. Non credo che succederà.

Ovviamente l’attore ha usato anche la sua solita ironia nel dirlo, e le sue parole non dovrebbero essere prese alla lettera. Va detto però che negli ultimi anni, Hugh Grant si è effettivamente reinventato, interpretando ruoli che hanno davvero espresso il suo potenziale. L’attore inoltre si è dedicato anche al mondo delle serie TV, con ruoli in show come A Very English Scandal o The Undoing, che hanno dimostrato quanto ancora abbia da offrire.

Insomma non è detto che nel suo futuro non ci siano effettivamente più ruoli in serie romantiche, ma se così fosse non sarebbe semplicemente per questioni anagrafiche. Voi che ne pensate?