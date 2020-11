Tom Cruise e i suoi stunt terrorizzano Simon Pegg

Tom Cruise vuole sempre fare da sé tutti i suoi stunt, ma la cosa terrorizza spesso i suoi colleghi, uno su tutti Simon Pegg.

Su Tom Cruise che fa i suoi stunt sono state scritte tantissime battute e ormai la conosciamo tutti la spericolatezza di quella che è a tutti gli effetti una leggenda dei film action. Eppure c’è chi ancora non riesce ad abituarsi, ed è sempre terrorizzato durante le pericolose scene girate dall’attore. Un esempio? Simon Pegg.

Il collega di Cruise in Mission Impossible, ha raccontato di come ci sia sempre della tensione quando l’attore è impegnato nei suoi stunt, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Quelle scene non sono certo una passeggiata, e negli anni abbiamo visto Tom Cruise appendersi ad elicotteri o saltare da un tetto all’altro rompendosi anche una caviglia e costringendo la produzione a posticipare l’uscita del film.

Quando lo guardiamo fare quegli stunt non abbiamo idea se riuscirà a sopravvivere. Quindi lo vedi saltare da una scogliera su una moto e tutti stanno lì ad aspettare, “Ce l’ha fatta? Ce l’ha fatta?”. È terrificante.

La preparazione dell’attore però è maniacale, come conferma lo stesso Pegg:

Adora farlo e ci mette un sacco di lavoro, si allena rigorosamente. Vuole diventare letteralmente il migliore, tu lo sfidi a fare qualcosa e lui diventerà il migliore in quella cosa. Non importa quanto tempo ci vorrà, lui non farà lo stunt finché non sa di essere certo di farcela. La preparazione che fa per questo tipo di stunt per questi film è folle.

Insomma, l’attore avrà anche una tendenza alla spericolatezza, ma dietro c’è un’enorme quantità di lavoro che lo rende tutt’altro che irresponsabile.