Babylon: il nuovo film del regista di La La Land, uscirà nel 2022

Babylon, il prossimo film drammatico del regista di La La Land, Damien Chazelle, è stato posticipato a dicembre 2022.

Babylon, il film di prossima uscita del regista di La La Land, Damien Chazelle, è stato posticipato a dicembre 2022. Ambientato nell’era di Hollywood durante la transizione dell’industria dai film muti ai talkie, Babylon è un film drammatico con protagonista Brad Pitt. Nel 2019, Paramount Pictures ha ottenuto i diritti del film, prodotto da Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt e Tobey Maguire. Inizialmente, Emma Stone era stata ingaggiata per interpretare la protagonista del film. Ma la Stone è uscita dal progetto a dicembre a causa di conflitti di programmazione e poco dopo Margot Robbie sarebbe stata scelta per il ruolo.

Secondo Deadline, Paramount Pictures ha dovuto cambiare il suo calendario di uscite per la prossima stagione, ritardando di conseguenza il lancio di Babylon di Chazelle di un anno. Il film uscirà in sale selezionate il 25 dicembre 2022, seguito da un’uscita cinematografica su vasta scala il 6 gennaio 2023. Il film era inizialmente previsto per Natale 2021, con piani di produzione che avrebbero avuto inizio nel luglio 2020.

Mentre molti altri progetti di Hollywood affrontano problemi di produzione a causa della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, Babylon ha dovuto affrontare anche questioni interne che coinvolgono budget e cast. Il film avrebbe dovuto iniziare le riprese la scorsa estate, ma ha mancato la data di produzione prevista a causa del lockdown. E di recente, anche una delle star principali ha lasciato il film, causando un ulteriore ritardo ai progressi della realizzazione di Babylon.

Date le circostanze e il fatto che alcuni membri del cast devono confermare la loro presenza, è logico che il film verrà ritardato in modo significativo. Ma si spera che quando Babylon decollerà l’anno prossimo, sarà un successo ancora più grande di La La Land.