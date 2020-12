Neill Blomkamp ha girato segretamente un film horror, il primo film dal 2015

Neill Blomkamp, meglio conosciuto per il suo lungometraggio di successo District 9, ha girato segretamente un film horror soprannaturale in Canada durante la pandemia.

Neill Blomkamp, meglio conosciuto per il suo lungometraggio di successo District 9, ha girato segretamente un film horror soprannaturale in Canada durante la pandemia. Prima del suo ultimo film, il regista era stato scelto per dirigere un film di Halo in Nuova Zelanda con la produzione di Peter Jackson. Tuttavia, quando Halo è stato cancellato, Jackson ha finanziato l’idea originale di Blomkamp. District 9, un film su un’invasione aliena che vedeva Sharlto Copley nel ruolo principale di Wikus van der Merwe. Il film è stato uno dei successi a sorpresa del 2009, ottenendo quattro nomination all’Oscar, inclusa quella per il miglior film.

Elysium, il film del regista del 2013 con Matt Damon, non è andato bene con la critica che ha anche stroncato il suo film del 2015 Chappie per la sua storia semplicistica e i personaggi fastidiosi. Blomkamp ha detto che il fallimento di Chappie è stato incredibilmente doloroso e da allora ha realizzato solo diversi cortometraggi horror di fantascienza per la sua società Oats Studio mentre proponeva altri progetti di fantascienza, incluso un sequel di Aliens, che era in fase di pre-produzione.

Ora, il regista ha riferito di aver realizzato un film horror soprannaturale in segreto durante la pandemia. Blomkamp ha girato il film nelle terre selvagge canadesi durante l’estate, dopo che il suo prossimo lungometraggio, The Inferno, è stato posticipato al 2021. Mentre The Inferno è un thriller d’azione ad alto budget interpretato da Taylor Kitsch, questo film è stato realizzato con un budget inferiore, consentendo a Blomkamp di mostrare le sue rinomate capacità di effetti visivi.

Qualunque sia la direzione che il film finirà per prendere, non c’è dubbio che ci sarà trepidazione per l’arrivo del nuovo progetto. Blomkamp riesce sempre a portare sullo schermo una prospettiva interessante e unica.