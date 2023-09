Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno girato un nuovo film in segreto

La collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone non si è esaurita con Povere Creature!, perché da poco è stato rivelato che i due avrebbero girato in segreto un film in Grecia. Si tratta di un lungometraggio meno complesso risetto a Povere Creature!

Si tratta della quinta collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. Entrambi hanno lavorato anche ad un film antologico dal titolo AND, e poi a La Favorita ed a Bleat.

La storia di Povere Creature! è una sorta di Frankenstein al femminile, con Emma Stone che veste i panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato.

Povere Creature! ha fatto il suo debutto durante Venezia 80 ed è stato il film premiato con il Leone d’Oro. Il debutto durante la Mostra del Cinema è avvenuto l’1 settembre. Altre proiezioni avverranno durante il Telluride Film Festival, il New York Film Festival, e il BFI London Film Festival.

La distribuzione negli Stati Uniti di Povere Creature! avverrà l’8 dicembre, mentre in Italia uscirà il 25 gennaio 2024.