Peacemaker 2 sarà girato dopo il film su Superman

James Gunn con il nuovo ruolo di CEO dei DC Studios non ha deciso di lasciare anche la sua professione da regista, considerando che sarà lui a dirigere il nuovo lungometraggio su Superman, ma non mollerà neanche il progetto su Peacemaker 2, che realizzerà subito dopo il film sull’azzurrone.

Questa è stata la risposta che lo stesso James Gunn ha dato ad un utente su Twitter, che ha incalzato il regista, chiedendogli quando verrà prodotta la nuova stagione di Peacemaker.

Sì farà- ha dichiarato Gunn- ma dopo Superman.

Ricordiamo che il lungometraggio su Superman non sarà una storia d’origini, ma si soffermerà a raccontare un qualcosa che riguarda il personaggio in una sua fase più giovane. Il film uscirà nel 2025, perciò Peacemaker 2 avrà bisogno ancora di anni prima di entrare in produzione. Nel frattempo, però, è in lavorazione una serie spin-off su Amanda Waller.

Nella prima stagione di Peacemaker il “vigilante pacifista” interpretato da John Cena lotta per riportare la pace a modo suo, ed è circondato da un cast composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).