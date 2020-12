HBO Max, la strategia funziona: +4 milioni di abbonati

Dopo le ultime uscite sulla piattaforma e le notizie sui film Warner in arrivo in contemporanea al cinema, HBO Max ha guadagnato 4 milioni di abbonati.

Nelle scorse settimane HBO Max è stata al centro di dibattiti piuttosto accesi soprattutto per quanto riguarda l’industria cinematografica: la decisione di Warner Bros di distribuire in contemporanea i propri film al cinema e sulla piattaforma streaming, ha infatti causato un bel po’ di critiche e un continuo botta e risposta sui social e sui siti di informazione. Nel frattempo però si vedono i primi risultati, e HBO Max ha guadagnato 4 milioni di abbonati.

Nel quarto trimestre dell’anno infatti, le sottoscrizioni sono salite a un totale di 12.6 milioni, che sono ancora poca cosa rispetto ai numeri di Amazon Prime Video, Disney+ e dell’irraggiungibile Netflix, ma che comunque dimostrano che qualcosina stia iniziando a cambiare, anche perché l’engagement con la piattaforma di WarnerMedia è salito del 30% solo nello scorso mese.

L’aumento di interesse nei confronti di HBO Max è da attribuire ovviamente alle notizie degli ultimi giorni: il fatto di avere disponibili sulla piattaforma film come Wonder Woman 1984, The Matrix 4, Dune e tanti altri, in contemporanea alla loro uscita al cinema e senza costi aggiuntivi da pagare, è sicuramente un incentivo per tutti quelli che erano interessati a provare il servizio.

Nell’ultimo mese inoltre sono arrivate sulla piattaforma due serie come The Undoing con Nicole Kidman e The Flight Attendant con Kaley Cuoco, che pure erano di alto profilo e molto attese dal pubblico.

Insomma, le cose potrebbero stare iniziando a girare per il verso giusto per HBO Max. Che ne pensate della situazione?