I fan contro Nolan: “Se Warner ha deciso per lo streaming, la colpa è sua”

Continua la faida tra Christopher Nolan e la Warner per via della decisione di distribuire i film del 2021 su HBO Max, e stavolta sono i fan che si scagliano contro il regista.

La decisione di Warner Bros di distribuire i propri film del 2021 in contemporanea al cinema e su HBO Max è stata sicuramente epocale, e una voce particolarmente critica si è alzata nei confronti di questa mossa, ed è stata quella di Christopher Nolan. Adesso però sono i fan a scagliarsi contro il regista, scaricandogli peraltro addosso la responsabilità della situazione.

Il regista aveva rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo su Warner, definendo HBO Max il peggior servizio streaming, e accusato gli Studios di aver preso la decisione senza consultare i registi e gli attori coinvolti. Non tutti sono però d’accordo con la visione di Nolan, e anzi, tra i fan c’è chi ricorda al regista di aver spinto per ottenere l’uscita del suo Tenet al cinema in piena pandemia, causando perdite per milioni di dollari.

Ecco cos’hanno scritto alcuni utenti su Twitter:

I cinema non sarebbero così in crisi se la gente come Nolan non avesse spinto per far uscire i film nelle sale. Sarebbero in uno stato decisamente migliore se fossero rimasti chiusi, e da cinefilo odio l’idea che per mantenere i cinema aperti la gente debba rischiare la vita.

Amo andare al cinema e mi manca, ma finché non ci sarà un vaccino preferisco aspettare e guardare quello che posso in sicurezza a casa mia. Per quanto adori Nolan e i suoi film, sembra semplicemente un arrogante e un purista, mentre il 2020 ha cambiato radicalmente la scena cinematografica.

Christopher Nolan è uno dei più grandi autori della storia del cinema e i suoi film sono spettacolari. Ma gli aspetta lo stesso brusco risveglio di tutti quelli che pensano che i cinema torneranno come prima dopo il vccino. Non sopravvivrà se non si adatta.

Penso che l’approccio di Warner nell’annunciare della distribuzione su HBO Max ai registi sia stato disastroso. Ma il fatto che Nolan non capisca il suo ruolo nell’aver reso la vita più difficile per il cinema rifiutando ogni sorta di compromesso dev’essere sottolineato. Per non menzionare che siamo ANCORA nel mezzo di una pandemia.

Insomma, sembra essersi sollevato un bel polverone. Voi che ne pensate delle parole del regista e delle critiche nei suoi confronti?