Hawkeye: primo sguardo ai villain nelle foto dal set

Continuano ad arrivare foto dal set di Hawkeye: oggi diamo un primissimo sguardo ad alcuni dei villain dello show.

Mentre continuano le riprese di Hawkeye, stiamo vedendo trapelare sempre più foto dal set: se nelle scorse settimane abbiamo potuto dare un primissimo sguardo a Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, nelle nuove immagini che è possibile vedere tramite Instagram, si vede anche la Tracksuit Mafia, uno dei gruppi che Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop dovranno affrontare nella prima stagione dello show.

Potete vedere le immagini di seguito:

Le foto sono state scattate da un fan newyorkese e mostra diversi momenti presi proprio dal set, compreso l’attore che dovrebbe interpretare Ivan Banionis, con tanto di baffoni d’ordinanza e tuta nera.

La serie è ancora priva di data d’uscita, ma non è di certo l’unica in lavorazione per Disney+. Oltre alle già note WandaVision (che debutterà a Gennaio), The Falcon and the Winter Soldier e Loki, lo scorso mese sono trapelate le prime immagini dal set di Ms. Marvel, e lo studio presto inizierà le riprese di Moon Knight e She-Hulk.

Insomma, dopo la cancellazione delle serie Marvel del primo corso su Netflix, i tempi sono finalmente maturi per vedere tantissime novità in arrivo sul piccolo schermo.

Cosa ne pensate? Che vi aspettate dalla serie su Hawkeye?