Clarice: il primo trailer del sequel de Il Silenzio degli Innocenti

Clarice Starling è ancora perseguitata dall’assassino Buffalo Bill nel primo teaser trailer di Clarice, il sequel de Il Silenzio degli Innocenti.

Un nuovo teaser trailer di Clarice rivela un primo sguardo al sequel de Il Silenzio degli Innocenti. Basato sull’omonimo romanzo di Thomas Harris, Silence of the Lambs del 1991, vedeva Jodie Foster nei panni di Clarice Starling, una giovane agente dell’FBI che seguiva le tracce di un assassino con l’aiuto del famigerato serial killer imprigionato Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Il thriller diretto da Jonathan Demme si rivelò una sorpresa, incassando 272 milioni di dollari al botteghino e vincendo cinque Oscar di cui uno per il miglior film.

Grazie all’enorme successo del film originale, è stato successivamente lanciato una sorta di franchise, incentrato sul personaggio di Lecter. Lo stesso Hopkins è tornato a interpretare lo psicologo cannibale in altri due film, il sequel del 2001 Hannibal e il prequel del 2002 Red Dragon (Brian Cox ha ovviamente interpretato Lecter nel primo adattamento di Red Dragon, Manhunter del 1986). Poi Hannibal ha debuttato sul piccolo schermo per un’acclamata serie con Mads Mikkelsen che interpreta Lecter. Clarice Starling adesso avrà una sua serie, con Rebecca Breeds che interpreta il ruolo originale di Foster.

Ambientato un anno dopo gli eventi de Il Silenzio degli Innocenti, la serie rimanda Starling sul campo per rintracciare altri assassini e predatori sessuali mentre esplora ulteriormente la sua storia personale. Ma come rivela il nuovo teaser trailer dello show, gli eventi del film originale non rimarranno del tutto nel passato, poiché la clip sembra anticipare un’apparizione del serial killer del film Buffalo Bill. Guarda il teaser di CBS Studios nello spazio sottostante:

The Silence is Over. Clarice. Coming to CBS on February 11, 2021. @ClariceCBS pic.twitter.com/CdNLPSnfxM — CBS Studios (@CBSTVStudios) December 8, 2020

La clip inizia con una musica malinconica su immagini evocative di foreste, fiumi, tunnel fognari e altri luoghi in cui potrebbero accadere cose terribili. Poi ci sono una serie di rapidi flash che richiamano Buffalo Bill, inclusa una ripresa di Bill stesso seduto a una scrivania con le spalle alla telecamera mentre il suo barboncino Precious gioca in primo piano. Dal momento che Buffalo Bill è stato ucciso dalla stessa Starling alla fine de Il Silenzio degli Innocenti, si può presumere che queste immagini abbiano lo scopo di suggerire che Clarice è ancora perseguitata dagli eventi del film.

E, naturalmente, ci sarà sempre la presenza incombente di Hannibal Lecter, che al momento in cui è ambientata la serie è ancora latitante dopo essere scappato di prigione. Clarice debutterà sulla CBS l’11 febbraio 2021.