UK, apre i battenti la prima stazione di servizio solo per auto elettriche

Nel Regno Unito ha aperto la prima stazione di servizio solo per auto elettriche. Un “pieno” si fa con meno di 10£. Entro il 2025 ne apriranno altre 100.

36 stazioni di ricarica per auto elettriche, con una potenza massima di 350kW. Quando basta per fornire 320Km di autonomia in appena 20 minuti. Sono questi i numeri della prima stazione di servizio esclusivamente per auto elettriche del Regno Unito.

Si trova a Braintree, nella contea di Essex. A mancare sono solo le pompe di benzine, dato che il focus è interamente puntato sulle auto ad emissioni zero.

Non esistono molte altre aree di servizio di questo tipo nel mondo, ragione per la quale possiamo considerare l’apertura di questo nuovo esercizio l’ennesimo traguardo di un Paese che, sul fronte delle elettriche, è anni luce davanti al resto del mondo.

Vi basti pensare che nel 2019 le colonnine di ricarica avevano già superato, per numero, i benzinai del Paese — mentre l’Italia, nota a margine, rimane in assoluto uno dei Paesi con più pompe di benzina procapite.

Presto nel Paese le auto elettriche ed ibride circoleranno con delle speciali targhe identificative di colore verde:

Mentre dal 2035 nel Paese non sarà più legale vendere auto a benzina e diesel. Altre nazioni, come il Canada, hanno deciso di procedere nella stessa direzione.

L’azienda dietro alla prima stazione di servizio solo per EV ha piani molto ambiziosi: l’obiettivo è di aprirne altre 100 nei prossimi cinque anni. La tariffa fissa è di 0,24 sterline per kWh. Portare la ricarica dal 20% all’80% dovrebbe costare meno di 10£.

Al momento sul mercato non esiste nulla di più economico.