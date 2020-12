LEGO Narnia, il progetto dell’armadio su LEGO Ideas

L’artista LEGO polacco Paweł Koniak ha caricato su LEGO Ideas la propria rappresentazione dell’armadio dedicato a Le Cronache di Narnia ed in particolare a quanto visto nella pellicola del 2005.

Il progetto, tutto completamente realizzato con pezzi LEGO, è stato pensato dall’artista per rendere più sereno il periodo natalizio, in un momento storico non facile ed è basato sulle illustrazioni del libro e sugli armadi in legno di Danzica costruiti tra il XVI e il XVIII secolo.

Oltre all’armadio ed alla scena innevata al suo interno, sono presenti due cassetti, in uno dei quali, aprendolo, è stato inserito un meccanismo che fa uscire Babbo Natale.

All’interno invece è presente un meccanismo a manovella che permette alla scena principale, con le sue minifigure, di muoversi e ruotare.

