Gucci: anche Jeremy Irons entra nel cast del film di Ridley Scott

Jeremy Irons è entrato a far parte del cast del film sull’omicidio di Gucci, che vedrà protagonista Lady Gaga.

Dopo l’annuncio di un cast già stellare, ora anche Jeremy Irons entra a far parte del gruppo di attori che saranno protagonisti del film sull’assassinio di Gucci. Il ruolo che occuperà l’attore sarà quello di Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio, il personaggio protagonista assassinato.

A dirigere il film sarà il grande Ridley Scott, mentre il resto del cast sarà composto da Lady Gaga, già confermata per la parte, e da Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro!

Adam Driver occuperà il ruolo di Maurizio Gucci, mentre Lady Gaga interpreterà la moglie responsabile del suo assassinio. La popstar fino ad ora si è distinta in A Star is Born ed in American Horror Story.

Il film sarà basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed scritto da Sara Gay Forden. A scrivere la sceneggiatura sarà Roberto Bentivegna, e la produzione del lungometraggio sarà affidata allo stesso Ridley Scott con la sua Scott Free Productions, a Giannina Scott ed a Kevin Walsh.

La storia dell’assassinio di Maurizio Gucci ha come protagonista l’ex moglie Patrizia Reggiani, che fece uccidere il marito da un sicario dopo che Gucci la lasciò per un’altra donna.