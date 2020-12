AirPods Max, le cuffie over-ear di Apple da 629€

Apple ha ufficialmente presentato le AirPods Max, cuffia over-ear di fascia premium. Vediamo la sorpresa natalizia della mela morsicata in tutti i suoi dettagli.

Se ne parla da mesi, finalmente sono arrivate: le AirPods Max sono le prime cuffie over-ear brandizzate Apple. Il chip è l’M1 e si possono già preordinare sul sito ufficiale dell’azienda. Le prime consegne partiranno dal 15 dicembre, in tempo per finire sotto l’albero di Natale.

Come da titolo, non stiamo parlando di cuffie per tutte le tasche: il pricetag è fissato a ben 629 euro.

Con questa cifra ci si porta a casa un prodotto che promette una qualità audio estremamente elevata, garantita da un driver dinamico da 40mm di produzione proprietaria e da un motore a doppio magnete che dovrebbe tenere la distorsione armonica sotto all’1%.

L’autonomia segnalata dal produttore copre le 20 ore con una singola carica — mantenendo cancellazione attiva del rumore e audio spaziale attivi, entrambe tecnologie che i fan della mela hanno imparato a conoscere già sulle AirPods Pro. È comunque possibile passare alla modalità trasparenza per poter avere un chiaro ascolto sul mondo circostante, utile quando la situazione lo richiede.

La fascia traforata e cuscinetti in memory foam sono disegnati per garantire un’acustica eccellente e offrire il massimo comfort.

Le AirPods Max sono disponibili per l’acquisto già da oggi. È possibile scegliere tra cinque colorazioni diverse: Grigio siderale, Argento, Verde, Celeste e Rosa. Nella confezione del prodotto troviamo anche lo Smart Case per ridurre il consumo di batteria quando le cuffie non sono in uso.