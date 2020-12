The Mandalorian: Vincent D’Onofrio vorrebbe entrare nel cast

Vincent D’Onofrio, dopo essere apparso in Daredevil, vorrebbe entrare a far parte del cast di The Mandalorian. Ecco il suo tweet.

The Mandalorian ha già diversi attori importanti nel cast, ma un personaggio di spessore si è proposto per entrare a far parte della serie TV su Star Wars: stiamo parlando di Vincent D’Onofrio.

Incalzato da un utente su Twitter, D’Onofrio ha parlato delle serie TV in cui vorrebbe apparire, ed oltre a citare Daredevil (di cui continua a chiedere una nuova stagione), l’attore ha citato Umbrella Academy, e, soprattutto, The Mandalorian.

In che ruolo vedreste bene Vincent D’Onofrio all’interno della serie TV dedicata al mandaloriano ed a Baby Yoda? Magari potrebbe apparire come nuovo villain della storia?

La seconda stagione della serie arriva dopo che la prima ha riacceso gli entusiasmi dei fan nei confronti della saga di Star Wars, dopo la deludente ultima trilogia cinematografica.

Questa è la sinossi di The Mandalorian 2:

Il mandaloriano ed il bambino, aka Baby Yoda, continuano il loro viaggio, trovandosi faccia a faccia con nemici e guadagnando alleati sul cammino attraverso la galassia in tumulto nell’era successiva al collasso dell’Impero.

Nella seconda stagione di The Mandalorian troviamo tutti i protagonisti della prima, dal Mandaloriano che dà il nome alla serie, interpretato da Pedro Pascal, a The Child, o “Baby Yoda” come è più conosciuto, fino ad arrivare al misterioso villain Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

Abbonati ora a Disney+: http://disneyplus.bn5x.net/leganerd