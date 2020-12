Sergio Bonelli Editore: le uscite in libreria del 3 dicembre

Per il 3 dicembre la Sergio Bonelli Editore proporrà in libreria e fumetteria diversi volumi, tra i quali il Tex di Magnus.

Per il 3 dicembre, in vista del periodo natalizio, la Sergio Bonelli Editore ha pronti una serie di volumi che usciranno in libreria e fumetteria perfetti per i regali natalizi, tra i quali un volume dedicato al Tex disegnato dal popolare Magnus.

Qui sotto potete trovare tutte le uscite.

Tex. La valle del terrore

Soggetto: Claudio Nizzi

Sceneggiatura: Claudio Nizzi

Disegni: Magnus

Copertina: Magnus

Apparso per la prima volta nel 1996, questo “Texone” è considerato a buon diritto un capolavoro del fumetto e non solo del personaggio creato da Gianluigi Bonelli. Disegnato da Magnus con maestria e accuratezza di tratto stupefacenti, Tex. La Valle del Terrore ritorna in occasione del 25° anno dall’uscita in un’edizione definitiva di grande formato estremamente curata. La storia ci conduce nella valle dello Yuba River, dove Tex e Carson indagano su quello che si rivela essere un inganno perfettamente orchestrato…

Mercoledì 9 dicembre sarà inoltre disponibile nello Shop online di SBE e al Bonelli Point di via Marghera a Milano anche un’edizione deluxe a tiratura limitata numerata in 1.996 copie, numero che omaggia il grande autore bolognese scomparso pochi mesi prima dell’uscita del volume, quasi venticinque anni fa.

La versione limitata del Texone di Magnus è impreziosita da una copertina telata su cui sono impressi a caldo il logo di Tex e un primo piano dell’Eroe bonelliano. Il volume contiene inoltre una stampa esclusiva su carta di pregio di un disegno di Magnus.

Il prezzo di vendita dell’edizione cartonata è di 34,90 euro. L’edizione deluxe sarà invece in vendita a 64,90 euro.

Senzanima. Vittime

Soggetto: Stefano Vietti

Sceneggiatura: Stefano Vietti

Disegni: Alessandro Vitti

Copertina: Mario Alberti

Colori: Paolo Francescutto

Tornano sugli scaffali dal 3 dicembre le avventure a colori del giovane Ian Aranill e della spietata compagnia di mercenari dei Senzanima ideata da Enoch e Vietti.

In guerra tutti sono carnefici o vittime, nessun altro ruolo è concesso. In questa sua avventura giovanile tra le fila della compagnia di mercenari dei Senzanima, Ian Aranill scopre l’amara verità…

Soggetto e sceneggiatura di Senzanima. Vittime sono di Stefano Vietti, i disegni di Alessandro Vitti, i colori di Paolo Francescutto. La copertina è invece firmata da Mario Alberti.

Il volume sarà disponibile anche con una speciale Variant Cover, in vendita in esclusiva nelle librerie del circuito Manicomix e nello Shop online di SBE.

Kay. La Guerra del Buio 08

Soggetto: Tiziano Sclavi

Sceneggiatura: Tiziano Sclavi

Disegni: Attiliio Micheluzzi

Copertina: Attilio Micheluzzi

Debutta in fumetteria il 3 dicembre Kay. La guerra del buio 08, il nuovo episodio dell’epopea della Guerra del Buio di Kay, la telepate già conosciuta nell’universo narrativo di Nathan Never. In questo volume, passato e futuro si inseguono e si intrecciano. Le origini della terribile minaccia del Buio e il suo remoto domani si muovono in un ciclo dove le scelte di Kay si riveleranno fondamentali per l’esistenza stessa del nostro pianeta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Alessandro Russo, i disegni di Massimo Dall’Oglio (che firma anche la copertina), Francesca Palomba, Alessandro Russo.

La serie, a cura di Antonio Serra, è distribuita esclusivamente in fumetteria.

Dylan Dog. Gli orrori di Altroquando

Soggetto: Tiziano Sclavi

Sceneggiatura: Tiziano Sclavi

Disegni: Attiliio Micheluzzi

Copertina: Attilio Micheluzzi

Una delle pietre miliari di Dylan Dog. La riproposta del secondo speciale dedicato all’Indagatore dell’incubo: una manciata di racconti brevi legati ai generi più diversi, una serie di fulminanti, spassose, dolenti visioni scaturite dalla penna di un Tiziano Sclavi in stato di grazia e affidate ai disegni di un Attilio Micheluzzi al culmine della sua arte.

Dylan Dog. I Vampiri

Soggetto: Tiziano Sclavi

Sceneggiatura: Tiziano Sclavi

Disegni: Carlo Ambrosni

Copertina: Carlo Ambrosini

Alla luce del sole, nella vita quotidiana, tutto sembra così “normale”. Ma qualcosa sfugge, sotto la superficie qualcosa di invisibile ci divora, ci ipnotizza, ci succhia il sangue. Chi era Paco Martinez? Un trafficante di droga o il depositario di un segreto terribile? Perché l’esercito lo ha ucciso con tanta leggerezza? Il volto del potere è pulito e sorridente, ma quel sorriso è fatto di lunghe zanne…

La personale interpretazione del mito del vampiro firmata dal creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. Ai disegni, Carlo Ambrosini, uno dei più sensibili interpreti delle atmosfere dell’Indagatore dell’Incubo.

I bastardi di Pizzofalcone. Buio

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Claudio Falco, Paolo Terracciano

Disegni: Fabiana Fiengo

Copertina: Fabiana Fiengo

Colori: Chiara Imparato

Il piccolo Edoardo Borrelli è scomparso. I suoi genitori sono una coppia in crisi e sarà loro richiesto un ingente riscatto. Il rapimento del bambino costringerà i Bastardi di Pizzofalcone a cercarlo e a indagare nei segreti della sua famiglia.

Un viaggio doloroso fra i sentieri della maternità e della paternità.