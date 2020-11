Tex: il 3 dicembre torna in libreria e fumetteria il Texone di Magnus

Il Tex disegnato da Magnus ritornerà in libreria e fumetteria il 3 dicembre, ed avrà anche un’edizione deluxe limitata.

Tutti gli appassionati di Tex e di fumetto italiano potranno trovare il 3 dicembre in libreria e fumetteria uno dei volumi più importanti della storia editoriale della Sergio Bonelli Editore: il Texone disegnato da Magnus, intitolato La Valle del Terrore.

Il mitico texone disegnato da Magnus su sceneggiatura di Claudio Nizzi è uscito per la prima volta nel giugno del 1996, ed è pronto a tornare in libreria giovedì 3 dicembre in una lussuosa versione gigante.

La nuova edizione di Tex. La valle del terrore conta infatti 240 pagine in formato 28×37 cm, con tavole in bianco e nero e copertina cartonata, ed è venduta al prezzo di 34,90 euro.

Coloro i quali fossero interessati ad un’edizione ancora più pregiata, però, dovranno aspettare solamente fino alle ore 10:00 di mercoledì 9 dicembre, quando lo Shop online e il Bonelli Point di via Marghera a Milano metteranno in vendita un’edizione deluxe a tiratura limitata numerata in 1.996 copie. La tiratura è un omaggio al grande autore bolognese scomparso pochi mesi prima dell’uscita del volume, quasi venticinque anni fa.

Questa versione limitata del texone di Magnus è impreziosita da una copertina telata su cui sono impressi a caldo il logo di Tex e un primo piano dell’Eroe bonelliano. Il volume, inoltre, contiene una stampa esclusiva su carta di pregio di un disegno di Magnus. Il prezzo di vendita dell’edizione deluxe è di 64,90 euro.