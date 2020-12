LEGO Bits N’ Bricks, il podcast per celebrare i 25 anni di videogiochi dedicati ai LEGO

Presentato ufficialmente il podcast intitolato LEGO Bits N’ Bricks, nel quale verranno discussi gli argomenti legati alla storia ed ai progetti futuri dei videogiochi dedicati al mondo LEGO.

Parte oggi con questo primo teaser a cui seguirà un primo episodio la prossima settimana, il nuovo podcast LEGO Bits N’ Bricks con cadenza settimanale dedicato all’anniversario dei 25 anni di videogiochi LEGO e che ci terrà compagnia per dodic settimane da oggi.

All’interno di ogni episodio, fruibile gratuitamente sulla pagina dedicata del sito LEGO e tramite le popolari pattaforme di podcast, il giornalista Brian Crecente assieme al documentarista Ethan Vincent ci racconteranno la storia di questo matrimonio fra il gioco reale e quello digitale ed analizzeranno i progetti futuri verso cui il videogioco sta andando.

Il podcast è il risultato di un anno di lavoro che i due conduttori hanno svolto, coinvolgendo oltre 275 persone coinvolte nello sviluppo dei videogiochi e facendo più di 100 interviste.

Di seguito alleghiamo il comunicato stampa dell’annuncio.

Dai mattoncini ai bit: il Gruppo LEGO festeggia 25 anni di videogiochi LEGO®

LEGO festeggia l’anniversario segnato dal lancio di un nuovo podcast che esplora storie non raccontate dietro un quarto di secolo di innovazione nei giochi LEGO, dall’uscita del titolo Sega Pico LEGO® Fun to Build per il Giappone all’imminente uscita dell’attesissimo titolo multipiattaforma LEGO Star Wars ™: The Skywalker Saga

Questo mese ricorre il 25 ° anniversario dell’uscita del primo videogioco in assoluto del Gruppo LEGO e segna un quarto di secolo di innovazione digitale.

Dall’uscita in “sordina” di un gioco educativo SEGA, LEGO Fun to Build, in Giappone nel dicembre 1995, ai titoli di successo mondiale LEGO® Harry Potter ™: Years 1-4 o LEGO® Star Wars ™: The Complete Saga, gli ultimi 25 anni ha visto l’iconico LEGO System in Play prendere vita digitalmente in oltre 80 giochi commerciali e portare il gioco creativo agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo.

Il team di sviluppo videogiochi dell’azienda è nato come ‘Project Darwin’, un piccolo team guidato dall’artista Dent-de-Lion Du Midi che si è recato alla sede del Gruppo LEGO a metà degli anni ’90 per convincere l’allora CEO, Kjeld Kirk Kristiansen, a sperimentare la “digitalizzazione del mattoncino”.

Il team ha mostrato a Kjeld quello che alcuni hanno descritto come il primo film LEGO in assoluto, un cortometraggio che avevano prodotto, impiegando un anno, prima dell’incontro.

Da quel momento, il Gruppo LEGO ha sviluppato oltre 80 videogiochi e venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo per far fare esperienza di gioco digitale creativo alle famiglie di tutto il mondo.

“Oltre un quarto di secolo dopo il lancio del primo videogioco del team, il mattoncino LEGO e il LEGO System in Play continuano a fornire il mezzo creativo definitivo per gli appassionati di giochi di tutte le età“. afferma Ronny Scherer, Senior Director di LEGO Games. “Offre ai costruttori e agli sviluppatori di videogiochi opportunità illimitate per creare, giocare e sviluppare in un mondo in continua evoluzione per fornire nuove, nuove entusiasmanti esperienze di gioco che possono aiutare ad introdurre nuovi giocatori al gioco digitale. Siamo orgogliosi di aver abbracciato la digitalizzazione del mattoncino LEGO da così tanto tempo, sia attraverso i prodotti che attraverso i giochi per estendere il divertimento del gioco LEGO sia nel mondo reale che in quello digitale, aprendo nuovi campi da gioco per tutti“.

I 5 giochi LEGO più venduti negli ultimi 25 anni (senza un ordine particolare):

LEGO® Marvel ™ Super Heroes

LEGO® Harry Potter ™: anni 1-4

LEGO® Star Wars ™: The Complete Saga

LEGO® Batman ™: Il videogioco

LEGO® Batman ™ 2: DC Super Heroes

Per celebrare l’anniversario, una nuova serie di podcast, Bits N’ Bricks, condotta dal giornalista Brian Crecente e dal documentarista Ethan Vincent viene lanciata oggi 2 dicembre con un episodio teaser a cui seguirà un episodio completo la settimana successiva.

La serie approfondisce la lunga e ricca storia del gioco digitale e dei videogiochi del Gruppo LEGO ed esplora le molte sfaccettature dei giochi LEGO, dai progetti inediti agli amati capolavori.

I podcast esamineranno le innovazioni del gioco digitale del Gruppo LEGO in modo più ampio, nonché una serie di titoli e temi specifici. Questi includono un progetto inedito con Mojang su un titolo LEGO Minecraft, i primi sforzi per fondere il fisico e il digitale in un’esperienza di gioco unica, un’immersione profonda nella creazione dell’inaudita LEGO Island, un gioco di avventura e azione sviluppato da Mindscape che è stata la software house del primo videogioco distribuito a livello globale, ed una serie intrigante di conversazioni con i responsabili del Gruppo LEGO sul futuro del gioco digitale.

Trascorrendo più di un anno ad indagare sulla storia dei videogiochi LEGO, Crecente e Vincent hanno svolto ricerche su oltre 275 persone coinvolte nella creazione di più di 50 giochi e condotto più di 100 interviste.

Il podcast Bits N’ Bricks prenderà il via il 2 dicembre con un episodio teaser, seguito da un episodio dedicato agli incontri che il creatore di Minecraft, Mojang ha tenuto con il Gruppo LEGO nel tentativo di creare un nuovo gioco sandbox open-world.

La stagione vedrà l’uscita settimanale di un nuovo episodio, che si concluderà con uno spettacolo speciale con conversazioni con l’attuale leadership del Gruppo LEGO sull’evoluzione, le opportunità e l’innovazione coinvolte nel gioco digitale.

Ogni episodio sarà disponibile gratuitamente sul sito web di Gruppo LEGO e su tutte le piattaforme di podcast più diffuse.

Il programma completo si trova di seguito. Il 25° anniversario vedrà anche il lancio di una pagina web dedicata al podcast Bits N’ Bricks, oltre a una infografica temporale che illustra alcuni dei momenti chiave della storia di un quarto di secolo del Gruppo LEGO nel gioco digitale.

Di seguito le informazioni sugli episodi di Bits N’ Bricks

• Teaser Episode

• Episode 1 – Minecraft

• Episode 2 – Fluid Play

• Holiday Special

• Episode 3 – LEGO Island

• Episode 4 – Rise of the LEGO Digital Creator

• Episode 5 – LEGO Builder’s Journey

• Episode 6 – History of TT Games

• Episode 7 – LEGO Universe Part 1

• Episode 8 – LEGO Universe Part 2

• Episode 9 – Strategic Product Unit Darwin

• Episode 10 – LEGO Gaming 25th Anniversary

Curiosità su Bits N’ Bricks

• Totale persone intervistate: 120

• Persone totali ricercate: più di 275

• Totale giochi ricercati: più di 50

• Dati raccolti e archiviati: 11 terabyte